«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

Центральное разведывательное управление США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов. Более 300 из них - о Степане Бандере. Все они рассекречены еще 15 лет назад. Но в общий доступ попали только сейчас. Журналисты программы «Специальный репортаж» изучили 4-страничный доклад американской разведки, датированный 1951 годом, под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.

Под документом стоит подпись: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников». Так назвали Бандеру архивисты ЦРУ. А далее описываются преступления на оккупированной фашистами территории: «10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков».

«Надо было сжечь деревню - пожалуйста. Надо было кого-то с шахты покидать, так сказать, живьем - пожалуйста. И с удовольствием, естественно, они участвовали в уничтожении людей в лагерях смерти», - заявляет политолог и публицист Павел Шипилин.

Новый выпуск программы «Специальный репортаж» смотрите 23 января в 18.30 на телеканале «Звезда».