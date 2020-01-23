Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «Алиэкспресс» опровергли опасность товаров из Китая из-за коронавируса

Валентина Пескова
18:24 23.01.2020
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
В «Алиэкспресс» опровергли опасность товаров из Китая из-за коронавируса
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Продукция из Китая и ее упаковка не представляют угрозы для потребителей из-за распространившегося в КНР нового коронавируса. Такое заявление сделали в компании «Алиэкспресс Россия».

«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР», - цитирует РИА Новости пресс-службу интернет-магазина.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря. По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в различных провинциях Китая количество заболевших вирусом превысило уже 600 человек, 17 человек умерли.

В России принимают все меры для того, чтобы не пустить вирус на территорию нашей страны. Роспотребнадзор усилил меры контроля в аэропортах и на пограничных пунктах пропуска.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата23.01.2020, 10:46
ЗРПК «Панцирь-С» отразили авиаудары условного противника под Хабаровском
Дата23.01.2020, 00:26
Российские фигуристы установили рекорд в короткой программе в парах
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата23.01.2020, 15:57
В Турции предложили изучить совместимость истребителей F-35 и ЗРС С-400 «Триумф»
Дата22.01.2020, 15:08
Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:04 В стране и мире
Видео
Объявлено имя победителя конкурса «Новая Звезда. Твой шанс!»
19:02 В стране и мире
Видео
Путин предложил созвать новый саммит пяти государств
18:42 В стране и мире
Видео
Япония отказалась от претензий на Курилы еще в 1956 году: данные рассекреченных документов
18:42 Спорт
«Прямо как у Воланда»: психиатр напомнил Емельяненко, что от пьянства можно умереть
18:30 В стране и мире
Видео
«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Видео
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
Двух человек ранили во время стрельбы в гостинице в Москве
Видео
ЗРПК «Панцирь-С» отразили авиаудары условного противника под Хабаровском
Видео
Доказательство чуда. О чем молчит библия
ЦРУ выложило в открытый доступ более 12 миллионов страниц архивных документов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.