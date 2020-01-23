В «Алиэкспресс» опровергли опасность товаров из Китая из-за коронавируса

Продукция из Китая и ее упаковка не представляют угрозы для потребителей из-за распространившегося в КНР нового коронавируса. Такое заявление сделали в компании «Алиэкспресс Россия».

«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР», - цитирует РИА Новости пресс-службу интернет-магазина.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря. По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в различных провинциях Китая количество заболевших вирусом превысило уже 600 человек, 17 человек умерли.

В России принимают все меры для того, чтобы не пустить вирус на территорию нашей страны. Роспотребнадзор усилил меры контроля в аэропортах и на пограничных пунктах пропуска.