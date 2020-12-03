Перевернутый микроавтобус и сотрудники ГИБДД: опубликованы первые кадры с места крупного ДТП на Кубани

Опубликованы первые кадры с места ДТП, которое произошло в четверг, 3 декабря, на Кубани. Там столкнулись перевозивший детей школьный автобус и иномарка.

На записи видно, что от удара оба транспортных средства вылетели за пределы проезжей части и оказались в поле, при этом микроавтобус опрокинулся на бок. В кадр также попадают работающие на месте сотрудники ГИБДД.

Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадали четверо детей. Они были доставлены в ближайшую больницу, где у них диагностировали переломы и ушибы. Медпомощь также понадобилась обоим водителям.

Как сообщили в прокуратуре, по предварительным данным, в инциденте виноват водитель микроавтобуса. Он выезжал со второстепенной дороги и не уступил путь другой машине.