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Москвичам пообещали «марсианские» морозы

Светлана Иванова
18:15 03.12.2020
«Марсианская» погода без снега, но с морозами установится на территории столичного региона.
Москвичам пообещали «марсианские» морозы
© Фото: Jordan Holiday, Pixabay

Столичный регион на следующей неделе ожидает холодная «марсианская» погода без снега, но с морозами. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уже с воскресенья, 6 декабря, на московском небе можно будет чаще увидеть солнце, а температуры, в свою очередь, станут все ниже.


«Температура будет с каждым днем падать, и на следующей неделе ночью ожидается минус 9-14, днем - минус 3-8 градусов», - пояснил Тишковец.


Он добавил, что «преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода» простоит примерно неделю - до 12-13 декабря, после чего влияние сибирского антициклона начнет ослабевать, а воздух станет прогреваться.


Кроме того, стало известно, какой будет грядущая зима в Москве. Декабрь ждут холодным и бесснежным, январь, наоборот, прогнозируется очень теплым и влажным, но снежным, а в феврале осадков ожидается еще больше. Подрастут и сугробы. По прогнозам, средняя температура воздуха в Москве этой зимой составит минус 4,5 градуса, что соответствует многолетним температурным значениям скандинавских стран.


Ранее о похолодании, надвигающемся на столицу, сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также предупреждал об ожидающемся росте атмосферного давления.

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