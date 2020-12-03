Москвичам пообещали «марсианские» морозы

Столичный регион на следующей неделе ожидает холодная «марсианская» погода без снега, но с морозами. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уже с воскресенья, 6 декабря, на московском небе можно будет чаще увидеть солнце, а температуры, в свою очередь, станут все ниже.



«Температура будет с каждым днем падать, и на следующей неделе ночью ожидается минус 9-14, днем - минус 3-8 градусов», - пояснил Тишковец.



Он добавил, что «преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода» простоит примерно неделю - до 12-13 декабря, после чего влияние сибирского антициклона начнет ослабевать, а воздух станет прогреваться.



Кроме того, стало известно, какой будет грядущая зима в Москве. Декабрь ждут холодным и бесснежным, январь, наоборот, прогнозируется очень теплым и влажным, но снежным, а в феврале осадков ожидается еще больше. Подрастут и сугробы. По прогнозам, средняя температура воздуха в Москве этой зимой составит минус 4,5 градуса, что соответствует многолетним температурным значениям скандинавских стран.



Ранее о похолодании, надвигающемся на столицу, сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также предупреждал об ожидающемся росте атмосферного давления.