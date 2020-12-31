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Инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни

Виктория Ивашечкина
08:10 31.12.2020
Так специалист напомнила о важности вакцинации от коронавируса.
Инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Если к осени следующего года будет провакцинировано хотя бы половина населения России, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни. Об этом рассказала бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

«Уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», - объяснила Шестакова, передает РИА Новости.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о необходимости убедить россиян в важности вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, разговоры россиян про то, что коронавирус их не затронет, являются «научно необоснованными».

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