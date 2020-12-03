Мишустин призвал контролировать все этапы поставок вакцины от COVID-19

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин призвал региональные власти круглосуточно контролировать все этапы доставки, хранения и распределения вакцины от коронавирусной инфекции. С таким требованием он выступил на встрече с производителями вакцины.

«Буквально круглосуточно нужно контролировать все этапы, начиная с того, как вакцина доставляется в ваш регион, как она хранится, как распределяется по медицинским учреждениям. Считаю, что это ваша персональная ответственность», - цитирует РИА Новости обращение Мишустина к главам субъектов РФ.

Ранее премьер-министр поручил до 8 декабря текущего года утвердить временные правила по доставке вакцины от COVID-19.

Уточняется, что Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины. Соответствующие поручения адресованы Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту.

Зампред правительства Татьяна Голикова будет еженедельно информировать Михаила Мишустина по лекарствам, необходимым для лечения COVID-19, а также по их наличию и производству.