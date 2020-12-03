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В Молдавии оппозиция заблокировала трибуну парламента

Анна Панцулая
16:44 03.12.2020
Депутаты требуют исключить из повестки дня законопроекты о возвращении особого статуса русского языка и о бюджете.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: YouTubе, Unimedia VIDEO

В Молдавии оппозиция, поддерживающая избранного в ноябре президента Майю Санду, заблокировала трибуну парламента, настаивая на исключении из повестки дня законопроектов о возвращении особого статуса русского языка и о бюджете. Был объявлен перерыв, однако оппозиция обещала остановить работу парламента на весь день.

Депутаты от партии «Действие и солидарность», а также от партии «Платформа "Достоинство и правда”» требовали, чтобы из повестки дня парламента исключили вопросы о статусе русского языка, о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании, а также о правовом статусе Гагаузской автономии на юге республики. Оппозиционеры считают, что законопроектам еще необходима доработка и что в данный момент нужно заботиться о «более важных вещах».

«В связи с серьезными нарушениями законодательства и регламента парламента, а также нарушений интересов граждан мы вынуждены прибегнуть к другим мерам, чтобы остановить этот беспредел», - сказал вице-спикер парламента от партии «Платформа "Достоинство и правда"» Александр Слусарь.

В то же время около тысячи сторонников Майи Санду собрались перед зданием парламента, чтобы выступить против намерения парламентариев вывести из подчинения президента Службу информации и безопасности. Как сообщает ТАСС, демонстранты перекрыли движение на главном проспекте Кишинева и требуют отправить в отставку правительство, а также провести досрочные выборы парламента.

Срок полномочий президента Молдавии Игоря Додона истекает 23 декабря. Санду признана победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. По данным ЦИК, Додон набрал 42,28% голосов, Санду - 57,72%.

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