«Побаловать себя мелочами»: специалист дала советы работающим в новогодние праздники

Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова рассказала, как нужно правильно организовать рабочий процесс в период новогодних праздников. По словам специалиста, чтобы повысить работоспособность, необходимо побаловать себя какими-то мелочами, передает RT.

«Если позволяют правила внутреннего распорядка, можно украсить рабочее место чем-то, что говорит о празднике, чтобы поднять себе настроение», - отметила Старикова.

По словам специалиста, нужен правильный настрой на работу. В частности, стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями с друзьями и родственниками.

По мнению Стариковой, основным фактором в данном случае является формирование правильного отношения к факту своей работы в праздничные дни.

«Если человек работает в новогодние праздники, то, может быть, он работает потому, что его работа помогает другим людям ощутить праздник», - объяснила специалист.

По ее мнению, для того, чтобы поддержать себя морально, необходимо понять, почему человек это делает, в чем заключается его миссия на работе.