Власти США могут конфисковать недвижимость Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов рискуют лишиться одного из своих крупных офисных зданий в США. Минюст страны полагает, что в объект недвижимости были вложены незаконно выведенные из Приватбанка средства.

Проблемы у Коломойского начались еще в августе, когда Минфин США потребовал конфисковать два офисных здания. Тогда их стоимость оценили в 70 миллионов долларов. Сейчас спорные объекты подешевели на 10 миллионов.

«Сообщники Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Лабер создали в Майами сеть организаций… для отмывания и инвестиций украденных средств. Они приобрели недвижимость и деловые предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов», - приводит РИА Новости заявление американского Минюста.

Судебная тяжба Коломойского и украинских властей тянется с 2016 года, когда официальный Киев национализировал Приватбанк. Позже олигарху удалось оспорить это решение в суде. Окончательную точку в деле теперь предстоит поставить Верховному суду Украины.