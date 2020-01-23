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Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции

Валентина Пескова
18:02 23.01.2020
В Москве состоялось заседание рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию.
Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции
© Фото: ЦИК России

По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, который является сопредседателем рабочей группы.

«Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим», - заявил Клишас журналистам.

Ранее стало известно, что во время заседания глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком не поддерживает проведение электронного голосования по вопросу изменения Конституции. А сенатор Алексей Пушков предложил растянуть общероссийское голосование по изменению Конституции на несколько рабочих дней - от одного до трех. Или даже выделить дополнительный выходной день для проведения голосования.

Сегодня на пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. После того, как законопроект будет принят парламентом, его вынесут на общероссийское голосование.

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