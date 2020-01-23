Шойгу и Педерсен удовлетворены работой по Конституционному комитету Сирии

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен удовлетворены работой Конституционного комитета Сирии.

«Мы встречались год назад и говорили о том, что нам нужно принять более энергичные меры по формированию Конституционного комитета и по началу его работы. Сегодня многое сделано, комитет сформирован, состоялись первые заседания, в этом, конечно, немалая ваша заслуга», - сказал глава российского военного ведомства на встрече с Педерсеном в Москве.

Шойгу также считает, что комитет имеет хорошие перспективы, если ООН и Россия будут прикладывать к этому усилия.

Министр также выразил удовлетворение ситуацией в Сирии. Он отметил, что операция, направленная на ликвидацию террористических формирований в этой стране, фактически закончена. По словам Шойгу, есть лишь отдельные очаги напряженности, продолжается работа по возвращению в свои дома сирийцев, вынужденных покинуть родные места из-за военных действий.

Спецпосланник генсека ООН также остался доволен совместной работой по созданию Конституционного комитета Сирии.

«Мы очень хорошо вместе поработали. И то, что касается наполнения этого комитета по персоналиям, и процедурным вопросам», - сказал он.

Педерсен отметил, что взаимодействие с сирийскими властями налажено, и добавил, что решение конституционных вопросов займет определенное время.