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Шойгу и Педерсен удовлетворены работой по Конституционному комитету Сирии

Андрей Аркадьев
17:10 23.01.2020
Спецпосланник генсека ООН назвал совместную работу по созданию Конституционного комитета успешной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен удовлетворены работой Конституционного комитета Сирии.

«Мы встречались год назад и говорили о том, что нам нужно принять более энергичные меры по формированию Конституционного комитета и по началу его работы. Сегодня многое сделано, комитет сформирован, состоялись первые заседания, в этом, конечно, немалая ваша заслуга», - сказал глава российского военного ведомства на встрече с Педерсеном в Москве.

Шойгу также считает, что комитет имеет хорошие перспективы, если ООН и Россия будут прикладывать к этому усилия.

Министр также выразил удовлетворение ситуацией в Сирии. Он отметил, что операция, направленная на ликвидацию террористических формирований в этой стране, фактически закончена. По словам Шойгу, есть лишь отдельные очаги напряженности, продолжается работа по возвращению в свои дома сирийцев, вынужденных покинуть родные места из-за военных действий.

Спецпосланник генсека ООН также остался доволен совместной работой по созданию Конституционного комитета Сирии.

«Мы очень хорошо вместе поработали. И то, что касается наполнения этого комитета по персоналиям, и процедурным вопросам», - сказал он.

Педерсен отметил, что взаимодействие с сирийскими властями налажено, и добавил, что решение конституционных вопросов займет определенное время.

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