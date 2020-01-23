Спецпосланник ООН: участие РФ в сирийском урегулировании необходимо

Участие России в сирийском урегулировании необходимо, заявил специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве.

«Насколько я вижу, у нас с вами общие вызовы по Сирии. Я рад сотрудничеству с российским правительством. Полагаю, что ваша команда сделала много, и без России было бы невозможно договориться. В переговорном процессе при российском содействии, а также в рамках астанинского формата с другими государствами, я считаю, что для нас Россия является главным партнером», - подчеркнул спецпосланник.

Он также выразил надежду на помощь российской стороны в будущем и разделил озабоченность Москвы действиями остатков террористических группировок на территории Сирии.

«Вы упомянули вопрос терроризма. Мы полностью согласны, разделяем вашу озабоченность, не только по Идлибу и "Ан-Нусре"*, но также и по остаткам ИГИЛ*, которые все еще активны», - добавил Педерсен.

По его мнению, для того, чтобы решить этот вопрос окончательно, необходима стабильность в Сирии.

«Для достижения стабильности нам необходим политический процесс, который мог бы начать искоренять существующие в обществе проблемы. Я полагаю, это то, что мы должны обсуждать вместе, чтобы добиться стабилизации в Сирии», - подчеркнул спецпосланник.

В ходе встречи Шойгу и Педерсен заявили, что удовлетворены работой Конституционного комитета Сирии.

** Запрещенные в РФ организации.