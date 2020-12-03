Парламент Молдавии ограничил полномочия президента

Парламент Молдавии одобрил вывод спецслужб из подчинения президенту. Согласно решению большинства депутатов, Служба информации и безопасности передана в ведение парламента, заявил вице-спикер Влад Батрынча.

«Большинство депутатов в первом чтении одобрили передачу Службы информации и безопасности под управление парламента, за утверждение этой инициативы во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат», - заявил Батрынча, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее избранный президент Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке узурпировать власть. Оппозиция также выразила свое недовольство принятым решением и заблокировала трибуну, что не помешало голосованию.

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоялся 15 ноября. Согласно итогам голосования, победу в нем одержала Майя Санду (57,75%). Игорь Додон заручился поддержкой 42,25% голосов. Инаугурация нового президента Молдавии намечена на 24 декабря.