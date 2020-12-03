Школьный микроавтобус попал в ДТП на Кубани

Четверо детей пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на Кубани. Перевозивший школьников микроавтобус столкнулся с иномаркой.

«По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. "Газель" перевозила школьников с места учебы по маршруту», - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Травмированные дети доставлены в ближайшую клинику для осмотра. По предварительным данным, у них диагностированы переломы и ушибы. Медицинская помощь понадобилась и обоим водителям.

Как сообщили в прокуратуре, по предварительным данным, виноват водитель микроавтобуса. Он выезжал со второстепенной дороги и не уступил другой машине.