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Школьный микроавтобус попал в ДТП на Кубани

Ян Брацкий
17:29 03.12.2020
По версии прокуратуры, водитель школьного микроавтобуса проигнорировал правила движения и не уступил дорогу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Четверо детей пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на Кубани. Перевозивший школьников микроавтобус столкнулся с иномаркой.

«По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. "Газель" перевозила школьников с места учебы по маршруту», - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Травмированные дети доставлены в ближайшую клинику для осмотра. По предварительным данным, у них диагностированы переломы и ушибы. Медицинская помощь понадобилась и обоим водителям.

Как сообщили в прокуратуре, по предварительным данным, виноват водитель микроавтобуса. Он выезжал со второстепенной дороги и не уступил другой машине.

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