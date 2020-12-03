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Адвокат Мамаева раскрыл подробности нового иска потерпевшего по резонансному делу

Роман Захаров
17:20 03.12.2020
По словам юриста, потерпевший Виталий Соловчук намерен потребовать у четырех фигурантов уголовного дела по 250 тысяч рублей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: City News Moskva, Global Look Press

Потерпевший по резонансному уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Виталий Соловчук действительно просит у фигурантов дела компенсацию на общую сумму в один миллион рублей. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал адвокат Мамаева, комментируя соответствующую информацию, которую ранее распространили некоторые СМИ, ссылаясь на неназванный источник.

«Действительно, потерпевший Соловчук обратился с иском к четырем фигурантам уголовного дела и просит по 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В общей сложности - миллион рублей. Собеседование по делу назначено на 14 декабря. Ознакомившись с иском, мы полагаем, что здесь имеет место злоупотребление правом со стороны истца, поскольку в ходе предварительного следствия и суда Мамаевым, как лицом, которое признавало факты о причинении Соловчуку вреда, предлагалась ему денежная компенсация в размере 500 тысяч рублей. Более того, был открыт специальный счет на имя Соловчука и предложено было ему этой компенсацией воспользоваться, однако по неизвестной причине Соловчук ни в ходе следствия, ни в ходе судебного разбирательства этой компенсацией не воспользовался и, видимо, решил свои вопросы решать в судебном порядке. Мы, безусловно, подготовим ему возражение на иск. И, кроме того, будет подана кассационная жалоба о переквалификации действий Мамаева на первую часть в связи с тем, что в его действиях не было хулиганского мотива. А в отношении троих фигурантов дела - так как имеются основания для оправдания в связи с непричастностью к этому преступлению», - объяснил юрист.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева - к 1 году и 5 месяцам колонии за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Уже после отбытия футболистами наказания Мамаеву отменили срок за хулиганство, заменив его исправительными работами.

Оба спортсмена и еще двое фигурантов дела в данный момент находятся на свободе. Кокорин и Мамаев вернулись к своей профессиональной деятельности.

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