Рабочая группа по поправкам в Конституцию внесла предложения по системе проведения общероссийского голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком не поддерживает электронное голосование по вопросу изменения Конституции. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по подготовке предложений по поправкам.

«С учетом того, что было на выборах в Москве, скажем, разного рода резонанс именно по электронному голосованию, сейчас притягивать все к электронному голосованию, я полагаю, вреда может быть больше, чем пользы», - заявила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, при проведении общероссийского голосования нужно использовать «традиционные процедуры», к которым привыкли граждане, и даже максимально упростить процесс. При этом голосование должно обеспечивать право на конфиденциальность, свободу волеизъявления, доступность и равенство прав.

Первый эксперимент проведению электронного голосования провели в РФ 8 сентября 2019 на выборах в столичный департамент.

Глава ЦИК также пояснила, что на выборах должно быть наблюдение, при этом наблюдатель должен отражать общественное мнение. Направлять своих наблюдателей может любой член партии, однако лучше всего, если бы это наблюдение велось от Общественной палаты.

Другой член рабочей группы, сенатор Алексей Пушков, предложил растянуть общероссийское голосование по изменению Конституции на несколько дней.

«Если это будет рабочий день, может быть, не делать это одним днем? Может, сделать это двумя-тремя рабочими днями? Или дать дополнительный выходной день среди недели для голосования?», - предложил Пушков.

На ту же тему высказался и депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Предлагаем проводить голосование в будний день, а также вносить в паспорт какую-то отметку, чтобы было ясно, что человек уже голосовал», - сказал депутат.

Сегодня на пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. После того, как законопроект будет принят парламентом, его вынесут на общероссийское голосование.