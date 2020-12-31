Тело российского туриста обнаружено в номере турецкой гостиницы

В турецкой гостинице обнаружено тело туриста из России. По предварительной информации, погибшим оказался сорокалетний мужчина, который отдыхал в отеле со своей спутницей.

Со слов девушки, пара прилетела на побережье два дня назад, а накануне трагедии они решили устроить небольшое застолье со спиртными напитками, пишет газета Hürriyet.

Точные причины смерти мужчины неизвестны, существует несколько версий, которые придется проверить судмедэкспертам. Тело туриста уже доставлено в морг. После вскрытия будет принято решение о возбуждении уголовного производства.