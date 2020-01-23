Не устояли перед обаянием президента: военные Израиля попросили Путина сфотографироваться
Президент РФ проходил мимо людей в форме, и они не смогли упустить возможность сделать снимок с Путиным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В четверг Владимир Путин прибыл в Израиль для участия в форуме «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
На полях форума президент РФ проходил мимо людей в форме, и они не смогли упустить возможность сфотографироваться с российским лидером.
В Израиле Путин провел переговоры с израильским премьер-министром, а также встретился с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Также он встретился с израильским президентом Реувеном Ривлином.
Кроме того, глава государства принял участие в церемонии открытия мемориала «Свеча памяти» в Иерусалиме, он посвящен героям блокадного Ленинграда.