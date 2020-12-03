Ученые опознали загадочный объект на околоземной орбите

Загадочным объектом, который вращается на околоземной орбите уже много лет, оказался ускоритель верхней ступени американской ракеты «Центавр». Ее запустили к Луне еще в 1966 году в рамках провалившейся миссии.

Происхождение объекта удалось установить благодаря данным инфракрасного телескопа на Гавайях, сообщается на официальном сайте НАСА.

«Мы попытались получить спектральные данные от другого ракетного ускорителя "Центавра", который много лет находился на околоземной орбите, чтобы затем выяснить, соответствует ли он спектру неизвестного объекта», - рассказал планетолог Вишну Редди.

Загадочный объект получил название 2020 SO и находится от Земли на расстоянии чуть более 50 тысяч километров. Обломок ракеты постепенно удаляется, сообщили ученые, и в следующем году выйдет на орбиту Солнца.