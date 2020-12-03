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С пожилой шведки сняли обвинения в 30-летнем удержании сына в плену

Светлана Иванова
16:59 03.12.2020
Никаких доказательств того, что 40-летний мужчина был заперт в помещении против его воли, не найдено.
С пожилой шведки сняли обвинения в 30-летнем удержании сына в плену
© Фото: Claudio Bresciani, Tt, Globallookpress

В Швеции прекращено дело против женщины, которая якобы на протяжении 28 лет удерживала сына дома под замком.

Как передает BBC со ссылкой на прокуратуру североевропейской страны, никаких доказательств того, что 40-летний мужчина был заперт в помещении против его воли, не найдено.

«Мы не обнаружили никаких признаков того, что он был заперт, связан или физически не мог покинуть место», - подчеркнула прокурор Эмма Олссон.

«Это ему решать, хочет ли он покидать квартиру», - привела прокурор слова мужчины, который, как сообщалось ранее, не выходил из дома несколько десятилетий.

В прокуратуре также учли показания свидетелей, которые иногда видели указанного мужчину прогуливающимся по улице.  Олссон также предположила, что травмы пострадавшего не связаны с насилием.

С пожилой женщины сняты все обвинения. Она освобождена из-под стражи.

Ранее в Стокгольме сообщили об обнаружении 40-летнему мужчины, который якобы не покидал дом с тех пор, как ему исполнилось 12. Пострадавшего нашли в грязным и захламленном жилище. Отмечалось, что у него отсутствовали зубы, а ноги были покрыты язвами и ссадинами. В заточении сына обвинили его 70-летнюю мать.

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