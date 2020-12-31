Врач предупредил переболевших COVID-19 об опасных последствиях

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут оказаться страшнее самой болезни. Об этом предупредил врач Токийской клиники Hirahata clinic Коити Хирахата. Ежедневно специалист принимает десятки переболевших пациентов, многие из которых жалуются на серьезные проблемы со здоровьем после выписки из ковидных стационаров.

Согласно личной статистике врача, более трети переболевших, включая детей, не смогли встать с постели после излечения от инфекции и остались лежачими.

«У нас есть полная база данных по 378 пациентам, страдающим от последствий. Две основные особенности – это то, что женщин в 1,5 раз больше, чем мужчин, и что в основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей. Та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям», - цитирует РИА Новости слова Хирахаты.

Самым распространенным осложнением у переболевших COVID-19 является сильная слабость. Врач предупреждает, что это состояние может растянуться на годы. Еще одним неприятным последствием инфекции называется подавленность и депрессивное состояние. Так называемый туман в голове, когда пациент плохо соображает и не может сконцентрироваться замыкает тройку распространенных симптомов.

Далее следуют бессонница, потеря вкуса, тяжелое дыхание, боли во всем теле и другие симптомы. Обычно все эти последствия проявляются сразу или в течение двух месяцев после выздоровления. Чтобы минимизировать риски, Хирахата призывает максимально ограничить активность инфицированных COVID-19.