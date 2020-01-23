Москалькова заявила о готовности помочь Иссахар

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила осужденную в России за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар и сообщила, что та удовлетворена условиями содержания.

«Относительно условий и порядка содержания, медицинской помощи, она сказала, что у нее не было жалоб, она полностью удовлетворена тем, что здесь обустроено для женщин, содержащихся в следственном изоляторе и ожидающих суда», - заявила Москалькова.

Она заявила о готовности помочь израильтянке в подготовке ходатайства о помиловании в том случае, если ее характеристика будет удовлетворительной.

Представители защиты Иссахар ранее выразили надежду на ее помилование и скорое освобождение из СИЗО.

В четверг Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной, и, говоря о ее дочери, заверил, что «все будет хорошо».

Напомним, Иссахар была задержана 9 апреля прошлого года в московском аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ждала посадки, не покидая транзитную зону воздушной гавани. Сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли в ее рюкзаке почти 10 грамм гашиша. Суд признал Иссахар виновной в совершении преступления и назначил ей 7,5 лет колонии общего режима.