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Власти Москвы озвучили примерные сроки отмены ограничений из-за COVID-19

Ян Брацкий
16:41 03.12.2020
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов также отметил, что в столице не планируется вводить дополнительных ограничений в новогодние праздники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Большинство действующих ограничений из-за пандемии коронавируса могут быть сняты к середине следующего года. С таким прогнозом выступил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Мы рассчитываем, что к плановому, динамичному восстановлению экономика перейдет где-то с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний день ограничений», - заявил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

На сегодняшний день в России COVID-19 инфицированы более 2,37 миллиона человек. Около четверти всех случаев приходится на Москву.

Свыше 1,85 миллиона больных удалось вылечить. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 41,5 тысячи человек. Суточный прирост новых инфицированных составил немногим более 28 тысяч.

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