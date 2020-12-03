В стране и мире В МИД РФ призвали Украину прекратить саботаж Минских договоренностей Роман Захаров Сергей Лавров напомнил, что альтернативы урегулирования внутриукраинского кризиса нет. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Москва призывает Киев прекратить саботаж Минских договоренностей. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ. Лавров напомнил при этом, что другой альтернативы урегулирования внутриукраинского кризиса нет. И Киеву, по его словам, необходимо также выполнять решения парижского саммита в нормандском формате и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском. Накануне Украина бойкотировала неформальные консультации в ООН, созванные по инициативе российской стороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика