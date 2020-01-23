Путин едва сдержал слезы на открытии памятника в Иерусалиме

Владимира Путина глубоко тронуло открытие в Иерусалиме памятника «Свеча памяти», посвященного героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Когда президент произносил речь, у него перехватило горло от эмоций.

«Памятник - это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, навека. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня... Спасибо», - произнес Владимир Путин.

Но если президент все же сумел сдержать слезы, то министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось вытирать их с лица.

Памятник-стела «Свеча памяти» - необычный по исполнению. При приближении к монументу внутри него начинает работать метроном, который звучал в блокадном Ленинграде. На памятнике также находятся символы города: Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле орудий фашистов, которые обстреливали город.