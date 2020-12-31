Более 21 тысячи человек остались без света на Сахалине из-за непогоды

Более 21 тысячи жителей Углегорского района на Сахалине полностью остались без электроэнергии из-за обледенения проводов ЛЭП.

«В четверг около 12.00 местного времени (04.00 МСК) системой защит отключена линия электропередачи напряжением 110 кВ», - сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго», передает РИА Новости.

Причиной, как уточнили специалисты, стало образование гололеда на одном из участков провода. В результате этого полностью нарушилось электроснабжение Углегорского района. Отмечалось, что район был обесточен полностью, энергетики занимаются плавкой гололеда.

По последней информации, энергетикам удалось за час восстановить энергоснабжение в Углегорском районе Сахалинской области. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что сложные погодные условия оставили без электричества более 11,4 человек в Тверской области.