Медведев призвал пресекать межнациональные конфликты в России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал наладить систему предупреждения межнациональных конфликтов в российских регионах.

Об этом он заявил в ходе совещания о межнациональных и межконфессиональных отношениях. В заседании круглого стола также приняли участие члены правительства и силовики. Особое внимание Медведев уделил вопросам миграции.

«Не всегда, к сожалению, гости нашей страны с уважением относятся к принятым у нас порядкам, к принятым традициям. Это нередко служит причиной межнациональных столкновений, в основном на бытовой почве, которые характерны практически для всех регионов, где трудятся мигранты из разных государств», - приводит РИА Новости слова Медведева.

По его мнению, предупредить конфликт можно, если внимательно отслеживать и прогнозировать подобные тенденции.

Со слов Медведева, недопонимание между мигрантами и местным населением нарастает постепенно, и в этот момент такие ситуации должны пресекаться.