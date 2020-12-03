Российские миротворцы развернут второй военный госпиталь в Карабахе

В Минобороны РФ сообщили, что второй российский военный госпиталь начнет работу в Нагорном Карабахе в городе Мардакерт в рамках проводимой миротворческой операции. Ранее подразделения медицинского отряда специального назначения развернули такой госпиталь в Степанакерте.

«Продолжается развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт. В населенном пункте Ханабад выездной бригадой военного госпиталя Минобороны России проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 48 жителям, в том числе 12 детям», - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, он подчеркнул, что при содействии миротворческих сил РФ и Международного комитета Красного Креста идут поиски и обмен телами погибших. Миротворцы продолжают обеспечивать безопасное возвращение мирного населения в места постоянного проживания, сообщил генерал-майор.

«В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 1 479 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 28 тысяч беженцев», - сказал Конашенков.

Напомним, что 10 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, после чего ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными. В регион ввели российских миротворцев.