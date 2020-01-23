Судно-инспектор из Норвегии заметили у «Северного потока-2»

Судно под норвежским флагом Stril Explorer проследовало вдоль нитки газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют данные навигационного портала MarineTraffic.

© Aксель Шмидт, Nord Stream 2

Как сообщает РИА Новости, судно арендовано шведской компанией MMT Sweden и предположительно производило инспектирование морских трубопроводов. Корабль находился в территориальных водах Дании довольно близко от недостроенной части «Северного потока-2».

«Судно проводит согласованные исследования морского дна по маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании», - сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Северный поток - 2» - это две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, пролегающие от побережья России через Балтийское море до Германии.