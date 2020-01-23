Путин обменялся рукопожатиями с принцем Чарльзом и Макроном

Владимир Путин поприветствовал главу Франции Эммануэля Макрона и принца Чарльза, которые также прибыли в Израиль на мероприятия, которые посвящены 75-летию со дня освобождения узников Освенцима.

Проходя к своему месту российский президент сначала поприветствовал Макрона, потом он отдельно подошел к принцу Чарльзу, и они пожали друг другу руки.

Пятый Всемирный форум памяти холокоста «Помнить о холокосте, бороться с антисемитизмом!» приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц» советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, которые в основном пройдут в иерусалимском музее «Яд Вашем», приглашены делегации из десятков государств.

Владимир Путин не только участвует в работе форума, он также от церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.