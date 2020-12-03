Таинственные огни над Техасом попали на видео

Таинственные огни на ночном небе Техаса удалось снять на видео. Как сообщает Daily Star, в этом году люди наблюдали странные светящиеся точки, образующие собой «треугольник», по всей территории США. По мнению некоторых очевидцев, речь идет о сверхсекретном корабле-шпионе.

Согласно описанию, видео, появившееся в YouTube в конце ноября 2020 года, было сделано еще весной. На записи можно разглядеть несколько светящихся точек, движущихся по ночному небу Техаса в виде треугольника. Судя по кадрам, сначала огни горят белым светом, а через несколько секунд краснеют.

Слышно, как автор видео задается вопросом о том, что же за неопознанный летающий объект она снимает.

«Что это? Это прямо-таки НЛО. Посмотри на огни. Посмотри на это!» - восклицает женщина.

Сообщения о странных светящихся в небе над Америкой точках вызывают настоящее безумие среди пользователей Сети. Они тут же начинают делиться предположениями о том, чем могут быть загадочные огни. Кто-то полагает, что так выглядит в ночном небе сверхсекретный корабль ВВС США TR-3B.