Метеоролог предупредил о «лютых морозах» в ряде регионов России на Новый год

Лютые морозы ждут жителей Сибири и Приморского края в новогоднюю ночь. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Суровая погода, лютые морозы в Сибири будут – Омская, Томская области и так далее. Там аномалии будут доходить до 12-14 градусов», – сказал он.

В Красноярском крае и Хакасии также ожидаются очень низкие температуры, добавил метеоролог в беседе с ТАСС.

Кроме того, «не ласковая» погода, по словам Вильфанда, придет на Новый год и в Приморский край. Температура воздуха в регионе опустится на 7-10 градусов ниже нормы – до -30-35 градусов.