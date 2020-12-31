Метеоролог предупредил о «лютых морозах» в ряде регионов России на Новый год
Аномальные холода придут в Сибирь и Приморский край.
© Фото: Мария Плотникова, РИА Новости
Лютые морозы ждут жителей Сибири и Приморского края в новогоднюю ночь. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Суровая погода, лютые морозы в Сибири будут – Омская, Томская области и так далее. Там аномалии будут доходить до 12-14 градусов», – сказал он.
В Красноярском крае и Хакасии также ожидаются очень низкие температуры, добавил метеоролог в беседе с ТАСС.
Кроме того, «не ласковая» погода, по словам Вильфанда, придет на Новый год и в Приморский край. Температура воздуха в регионе опустится на 7-10 градусов ниже нормы – до -30-35 градусов.