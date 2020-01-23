Постоянный пункт дислокации «Бессмертного полка»: в чем важность проекта «Дорога памяти»

Для увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны создан специальный сайт. С его помощью можно заполнить форму о своем родственнике - участнике ВОВ - и прикрепить его фотографию. Информация о нем автоматически привяжется к базе данных Министерства обороны. После проверки отправитель получит письмо со ссылкой на все привязанные к ней документы. Из них можно будет узнать факты из биографии участника ВОВ. Тоже самое можно сделать с помощью почты, отправив письмо в ближайший комиссариат или на централизованный адрес, или прийти в специальные пункты, где внесут сведения в базу данных. Насколько важно для потомков тех, кто воевал, попасть в проект «Дорога памяти», рассказал герой России, референт заместителя министра обороны РФ Рустем Клупов.

«Мы сейчас строим на пороге нового цифрового мира. И все аналоговое, что может истлеть со временем (бумага желтеет, фотографии тускнеют), мы приняли решение оцифровать и оставить нашим потомкам уже в новом варианте, в цифровом. Для каждого гражданина России это очень важно, потому что все архивы, которые можно было поднять, мы уже подняли, рассекретили и предоставили на всеобщее обозрение. Очень важно сейчас поднять домашние архивы, те старинные альбомы, письма, которые писали ветераны. Молодежь сегодня ищет ответы в интернете, а там ничего не найти», - объяснил он в студии программы «Сегодня утром».

Сайт «Дорога памяти» - это отправная точка глобального проекта. Всю информацию об участниках Великой Отечественной войны объединят в мультимедийном музее, который строится вокруг Главного Храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот». Это уникальная галерея длиной в 1418 шагов. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. В музее будет размещено более 33 миллионов участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Стройка должна быть завершена к 75-летию Победы.

По словам Клупова, ничего похожего в других странах пока нет.

«Мы первые. Мы как бы локомотив в направлении памяти всего мира о Великой Отечественной войне. Еще очень интересное выражение о "Дороге памяти" - это пункт постоянной дислокации "Бессмертного полка"», - добавил он.

Символичным продолжением «Дороги памяти» стал проект «Горсть памяти», который стартовал 7 месяцев назад. По периметру мультимедийного музея разместят гильзы с землей с мест захоронений советских воинов. К акции присоединились не только к регионах России, но и за рубежом.