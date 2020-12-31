Собянин заявил об отсутствии запрета на вакцинацию для переболевших коронавирусом

Жители Москвы, переболевшие коронавирусом, имеют право сделать прививку от COVID-19, как и те, кто не сталкивался с инфекцией. Об сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель», - объяснил градоначальник.

При этом мэр добавил, что для прохождения вакцинации у москвичей должен быть полис обязательного медицинского страхования (ОМС), также жителям города нужно входить в одну из категорий, для которых открыта запись на прививку.

Собянин уточнил, что к вакцинации допускаются только лица старше 18 лет, которые за последние 30 дней не делали каких-либо других прививок. Противопоказано введение препарата беременным и кормящим женщинам, отметил мэр Москвы.