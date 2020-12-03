Ученые доказали, что гормон стресса активирует раковые клетки

Норадреналин - гормон, который выделяется в стрессовых ситуациях, реактивирует раковые клетки, а это может вызвать опасный рецидив онкологического заболевания. К такому выводу пришла группа ученых из США, Германии и России, возглавляемая Микелой Перего из Института Вистара (Филадельфия).

Специалисты отмечают, что рецидив опухолей является одной из основных причин смерти онкобольных. В настоящий момент известно, что часто рецидив происходит, когда спящие опухолевые клетки, распространившиеся на ранних стадиях рака, но затем подавленные, вновь становятся активными. При этом раньше ученые не знали, что может провоцировать повторное пробуждение раковых клеток.

Международная группа ученых предположила, что иммунные клетки, называемые нейтрофилами, и определенные гормоны, такие как норадреналин и кортизол, могут вызывать рецидив опухолей по прошествии многих лет после того, как онкологическое заболевание было вылечено с помощью химиотерапии и хирургического вмешательства, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

Проведенные исследователями эксперименты подтвердили, что гормон норадреналин реактивирует спящие клетки рака легких и яичников у мышей. А уровень норадреналина в крови, в свою очередь, резко становится выше при стрессовых состояниях, шоке, травмах, тревоге, страхе, нервном напряжении. При этом к стрессу относится даже резкий подъем со стула: в этом случае содержание гормона в плазме крови человека уже через минуту возрастает в несколько раз.

Было установлено, что во время стрессовой ситуации, вызванной иммобилизацией, у мышей также повышается уровень норадреналина, что заставляет нейтрофилы выделять воспалительные белки S100A8 / A9 и миелопероксидазу. Это способствует накоплению окисленных липидов. После высвобождения из нейтрофилов липиды активируют фактор роста фибробластов в раковых клетках, способствуя выходу опухолевых клеток из состояния покоя и возникновению новых опухолей.

Кроме того, специалисты изучили образцы сыворотки от 80 пациентов, у которых опухоль легких была удалена с помощью хирургического вмешательства, и выяснили, что у пациентов с более высокими концентрациями S100A8 / A9 с большей вероятностью рак возвращался в течение 33 месяцев после операции. При этом чем выше был уровень содержания S100A8 / A9 в крови, тем скорее происходил рецидив.

Исследователи считают, что применение нацеленных на гормоны стресса одобренных препаратов, более известных как бета-блокаторы, способно предотвратить повторное появление опухолей. Так, у мышей, получавших экспериментальный бета-блокатор, раковые клетки оставались неактивными.