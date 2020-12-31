В США умер один из самых известных серийных убийц

Один из самых известных серийных убийц в США Сэмюэл Литтл скончался в больнице в Калифорнии в возрасте 80 лет. К концу своей жизни преступник страдал диабетом, болезнью сердца и другими недугами, обстоятельства его смерти не выглядят подозрительными, сообщила представить местного пенитенциарного ведомства.

Литтл отбывал пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение за убийство трех человек. Всего доказанными считаются более 50 преступлений, сам убийца говорил о 93 жертвах. По данным ФБР, Литтл может быть самым массовым серийным убийцей в истории страны. Вплоть до 2018 года убийца отрицал свою вину, однако затем начал делать признания в частных интервью.

Убивать людей Литтл, по его собственным словам, начал с 1970 года. С тех пор его неоднократно арестовывали за другие преступления, однако доказать его причастность к убийствам удалось лишь в 2012 году при помощи ДНК-теста. Одной из причин того, что преступник столь долгое время оставался безнаказанным, считается то, что большинство его жертв были социально неблагополучными, и их смерть полиция часто списывала на несчастные случаи, передозировку наркотиков либо неустановленные причины, пишет Associated Press.