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В США умер один из самых известных серийных убийц

Анна Касаткина
05:47 31.12.2020
Сэмюэл Литтл был арестован по подозрению в убийстве лишь спустя сорок лет после первого преступления.
В США умер один из самых известных серийных убийц
© Фото: globallookpress

Один из самых известных серийных убийц в США Сэмюэл Литтл скончался в больнице в Калифорнии в возрасте 80 лет. К концу своей жизни преступник страдал диабетом, болезнью сердца и другими недугами, обстоятельства его смерти не выглядят подозрительными, сообщила представить местного пенитенциарного ведомства.

Литтл отбывал пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение за убийство трех человек. Всего доказанными считаются более 50 преступлений, сам убийца говорил о 93 жертвах. По данным ФБР, Литтл может быть самым массовым серийным убийцей в истории страны. Вплоть до 2018 года убийца отрицал свою вину, однако затем начал делать признания в частных интервью.

Убивать людей Литтл, по его собственным словам, начал с 1970 года. С тех пор его неоднократно арестовывали за другие преступления, однако доказать его причастность к убийствам удалось лишь в 2012 году при помощи ДНК-теста. Одной из причин того, что преступник столь долгое время оставался безнаказанным, считается то, что большинство его жертв были социально неблагополучными, и их смерть полиция часто списывала на несчастные случаи, передозировку наркотиков либо неустановленные причины, пишет Associated Press.

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