Опубликовано видео с места взрыва на фабрике под Воронежем

В Воронежской области на трикотажной фабрике в Борисоглебске прогремел мощный взрыв. Сейчас известно о пяти пострадавших. Медики диагностировали у них сотрясение мозга, ушибы и ожоги первой и второй степени.

Согласно предварительным данным, на предприятии взорвался парогенератор. Информации о погибших пока не поступало.

На месте инцидента работают экстренные службы. По факту ЧП начата проверка.