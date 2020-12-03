Опубликовано видео с места взрыва на фабрике под Воронежем
В результате инцидента несколько человек получили различные травмы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Воронежской области на трикотажной фабрике в Борисоглебске прогремел мощный взрыв. Сейчас известно о пяти пострадавших. Медики диагностировали у них сотрясение мозга, ушибы и ожоги первой и второй степени.
Согласно предварительным данным, на предприятии взорвался парогенератор. Информации о погибших пока не поступало.
На месте инцидента работают экстренные службы. По факту ЧП начата проверка.