Четыре человека погибли во время пожара в жилом доме под Красноярском

Четыре человека стали жертвами пожара, произошедшего в частном жилом доме в поселке Агинское Красноярского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 01.04 мск. Очевидцы сообщили, что в Саянском районе населенного пункта Агинское огнем охвачен одноэтажный деревянный дом.

«По предварительным данным следственного комитета, погибли четыре человека», - рассказали в ведомстве.

К настоящему моменту пожар был потушен. В ликвидации огня участвовали 22 человека, 7 единиц техники, из них от МЧС - 11 человек и 3 единицы техники. О том, что могло стать причиной воспламенения, пока информации не поступало.