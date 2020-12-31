Четыре человека погибли во время пожара в жилом доме под Красноярском
К настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать возгорание.
© Фото: МЧС России
Четыре человека стали жертвами пожара, произошедшего в частном жилом доме в поселке Агинское Красноярского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 01.04 мск. Очевидцы сообщили, что в Саянском районе населенного пункта Агинское огнем охвачен одноэтажный деревянный дом.
«По предварительным данным следственного комитета, погибли четыре человека», - рассказали в ведомстве.
К настоящему моменту пожар был потушен. В ликвидации огня участвовали 22 человека, 7 единиц техники, из них от МЧС - 11 человек и 3 единицы техники. О том, что могло стать причиной воспламенения, пока информации не поступало.