Злоумышленник открыл стрельбу в бизнес-центре в Ереване
Неизвестный мужчина предпринял попытку попасть в офис второго президента Армении Роберта Кочаряна, расположенный в бизнес-центре «Эребуни-плаза». Злоумышленник открыл стрельбу на первом этаже здания и захватил заложника, пишет «Sputnik Армения».
После захвата заложника мужчина потребовал переговоров и заявил, что хочет, чтобы его пропустили к офису второго президента. На место сразу же прибыли сотрудники полиции Армении.
Несколько минут назад стало известно, что вооруженный мужчина сдал оружие.
«В результате переговоров с и. о. главы полиции Арманом Саркисяном вооруженный мужчина сдал оружие. Переговоры продолжаются. По предварительным данным, потерпевших и заложников нет», - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы полиции Армении Ашота Агароняна.