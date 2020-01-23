Злоумышленник открыл стрельбу в бизнес-центре в Ереване

Неизвестный мужчина предпринял попытку попасть в офис второго президента Армении Роберта Кочаряна, расположенный в бизнес-центре «Эребуни-плаза». Злоумышленник открыл стрельбу на первом этаже здания и захватил заложника, пишет «Sputnik Армения».

После захвата заложника мужчина потребовал переговоров и заявил, что хочет, чтобы его пропустили к офису второго президента. На место сразу же прибыли сотрудники полиции Армении.

Несколько минут назад стало известно, что вооруженный мужчина сдал оружие.