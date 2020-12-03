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Новые ограничения в Петербурге были введены из-за концерта Басты

Ян Брацкий
15:14 03.12.2020
Согласно новым ограничениям, работа всех театров, ресторанов и кафе на территории Санкт-Петербурга будет запрещена с 30 декабря по 10 января.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Gabriel Doti, Pixabay

Новые ограничения в Санкт-Петербурге для профилактики дальнейшего распространения коронавирусной инфекции были введены после ситуации с проведением концерта Василия Вакуленко, известного под творческим псевдонимом Баста. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин.

«Санкт-Петербург в очередной раз подтвердил свое наименование культурной столицы. Даже угроза провести новогодние праздники на больничной койке не остановила жителей, чтобы не насладиться выступлением крупного артиста. Мы это называем уроками Басты. Мы вынуждены снизить риски заражения при проведении крупных мероприятий», - заявил Елин.

Об проведении массового концерта артиста стало известно из социальных сетей. Многие пользователи тогда удивились, почему зрители не соблюдают противоэпидемических мер. Управление Роспотребнадзора провело проверку и по ее результатам обратилось в суд. Глава надзорного ведомства Анна Попова назвала подобные мероприятия в условиях пандемии недопустимыми. 

О новых ограничения власти Санкт-Петербурга сообщили накануне. Согласно распоряжению губернатора Александра Беглова, петербургские музеи и театры закрываются с 30 декабря по 10 января.

Также на этот период запрещена работа ресторанов и кафе. Помимо этого, должны быть закрыты ледовые катки и выставки, работающие в помещениях торгово-развлекательных центров.

На период новогодних праздников будет дополнительно ограничена работа объектов общепита. Так, с 30 декабря по 3 января они будут полностью закрыты. Исключения сделаны лишь для кафетериев, буфетов и столовых в зданиях вокзалов и аэропортов, а также АЗС. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны смогут принимать клиентов лишь до 19.00.  

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