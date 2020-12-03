Уфолог объяснил появление таинственных монолитов в США и Румынии

Уфолог, футуролог Юрий Сенькин в эфире радио Sputnik высказал предположение о появлении в США и Румынии таинственных монолитов. Эксперт объяснил происходящее либо шуткой, либо пиар-акцией.

«Здесь больше юмора, наверное. Возможно, все это для того, чтобы привлечь внимание туристов, чтобы они посетили это место. <…> Может, там и нашли что-то загадочное, но потеряли – не смогли выставить охрану, организовать наблюдение, повесить камеры, чтобы обеспечить хоть какой-то контроль за этим монолитом. А возможно, что это пиар-ход в преддверии какого-нибудь хорошего фильма в стиле Стэнли Кубрика», - пояснил эксперт.

Он выразил удивление тем фактом, что на месте появления монолита не выставили охрану и не смогли обеспечить наблюдения.

«Исчез первый монолит? Тоже как-то странно. Не понятно, почему не поставили охрану. В США множество видеокамер, которые ищут снежного человека, они развешены во многих штатах, круглосуточно транслируют происходящее в природе. А для этого объекта ни одной не нашлось? Я просто в это не поверю», – отметил Юрий Сенькин.

Он добавил, что загадочные памятники не похожи на инопланетные объекты. В частности, Сенькин обратил внимание на наличие следов, деталей на монолите в Юте, которые вряд ли бы остались на инопланетном объекте.

За последнее время в разных местах появляется уже третий таинственный монолит. Трехсторонние памятники появлялись в Калифорнии, на территории пустыне в Юте и в Румынии. Последние два объекты исчезли по неустановленным причинам. О происхождении обелисков ведутся споры.