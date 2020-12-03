Глава «Укроборонпрома» заявил о скорой ликвидации концерна

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» в следующем году прекратит свое существование. Об этом журналистам сообщил новый глава предприятия Юрий Гусев, который вступил в должность 3 декабря.

С его слов, концерн будет преобразован в холдинговые предприятия для обеспечения прозрачности деятельности.

«Планируется, что в 2021 году концерн «Укроборонпром» прекратит существование. Вместо него будут образованы холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, во избежание каких-либо коррупционных или иных рисков», - цитирует RT заявление Гусева.

О ликвидации «Укроборонпрома» сообщалось и ранее. Так, в апреле СМИ сообщали, что вместо концерна на Украине планируется создать шесть отраслевых холдингов.

Вокруг них будут консолидированы предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем.