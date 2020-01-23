Путин и Нетаньяху открыли «Свечу памяти» в Иерусалиме

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в Иерусалиме мемориала «Свеча памяти», он посвящен героям блокадного Ленинграда.

Президент России и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перерезали ленточку, что означает открытие монумента.

В четверг Путин прибыл в Израиль для участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Глава государства уже провел переговоры с израильским премьер-министром, а также встретился с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Также российский президент провел встречу с израильским президентом Реувеном Ривлином.

Изначально визит Путина в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.

Памятник блокадникам Ленинграда расположен в Иерусалиме. Высота стелы составляет 9 метров. Это один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения лежит образ свечи, на ней выбита бронзовая надпись «Помни живых и павших, смертью смерть поправших». У подножия памятника расположена плита, на которой есть надпись: «Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда».