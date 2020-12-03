Власти Москвы оценили необходимость введения дополнительных ограничений на Новый год

Установленных в Москве ограничений достаточно, вопрос введения дополнительных мер в столице на новогодние праздники не рассматривается. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда, и дополнительных ограничений вводить не придется», - заявил заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также попросили туристов отказаться от поездок в Северную столицу.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве за сутки зарегистрировали 7 750 новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние 24 часа в столице победить болезнь удалось 6 849 пациентам, скончались 73 человека.