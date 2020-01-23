Греф может покинуть пост главы Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о возможном уходе со своего поста. По словам руководителя, он сделает это, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.

«Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная. Когда я приходил на свою позицию, я приходил с определенной концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу свое место в компании», - заявил Греф журналистам в кулуарах экономического форума в Давосе.

Однако саму возможную смену основного акционера глава Сбербанка расценивает скорее позитивно. По мнению главы банка, финансовая организация может принести огромную пользу даже не как банк, а как крупная техкомпания.

Напомним, контрольный пакет акций Сбербанка - 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций, а его доля в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция. Однако в последнее время правительство обсуждает вариант передачи контрольного пакета государству.