В Москве проходит церемония прощания с Ириной Антоновой

В Москве прощаются с Ириной Антоновой, президентом Пушкинского музея, который она возглавляла больше полувека. В связи с пандемией церемония проходит в закрытом режиме.

В знак траура колонны главного здания музея затянули черной тканью. Ирина Антонова открыла многим поколениям путь к лучшим образцам мирового искусства. Благодаря ей Пушкинский стал сокровищницей шедевров мировой живописи.

«Она была очень целеустремленным человеком, она умела добиваться желаемого и всегда делала это элегантно, с шармом, и очень много достигла. Я у нее многому научился», - признался художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Ирины Антоновой не стало в понедельник. Ей было 98 лет. Похоронят Антонову на Новодевичьем кладбище рядом с матерью и мужем.