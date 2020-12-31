Поисковики нашли неизвестное захоронение на месте боев у озера Хасан в Приморье

Бойцы поискового объединения «АвиаПоиск» во время предновогодней полевой разведки на месте столкновений между советскими и японскими войсками в районе озера Хасан в Приморье обнаружили неучтенное захоронение военнослужащих отдельного саперного батальона (ОСБ). Об этом информирует пресс-служба организации.

Разведка строилась на основании архивных карт расположения братских могил 32-й стрелковой дивизии 39-го стрелкового корпуса Красной Армии. Поисковики изучили район, где, согласно справки захоронения, были погребены 35 красноармейцев из состава ОСБ.

«В ходе поисков в указанном квадрате на склоне одной из ложбин восточного берега озера была обнаружена площадка с просевшей ямой, которую трудно заметить неопытному человеку. При обследовании ямы был получен глубинный сигнал металлических фрагментов, что подтверждает наличие неглубоко захороненных останков», - сообщают поисковики.

В ходе полевого сезона в следующем году бойцы поискового объединения собираются обследовать неучтенное захоронение и после его протоколирования установить там обелиск с памятной доской.