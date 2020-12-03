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Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Светлана Иванова
14:45 03.12.2020
Политик по имени Адольф Гитлер Уунона из Намибии победил на региональных выборах.
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии
© Фото: ECN_Namibia, Twitter

Политик по имени Адольф Гитлер Уунона из Намибии победил на выборах в региональный совет Ошаны, обойдя своего оппонента, передает Daily Mail.

По словам Ууноны, он действительно получил свое имя в честь Гитлера, однако отец, который так назвал ребенка, «не понимал, что олицетворял собой Адольф Гитлер». Более того, до подросткового возраста и сам намибиец считал имя абсолютно нормальным.

Новый член регионального совета Ошаны добавил, что жена называет его Адольфом, однако остальные, как правило, выбирают более формальное «Адольф Уунона».

Намибиец заверил, что никакого отношения к нацистской идеологии не имеет и к мировому господству не стремится.

Ошана находится в северной части Намибии - государстве, когда-то являвшемся колонией Германии. В стране до сих пор распространены немецкие имена и топонимы.

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