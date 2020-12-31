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Уничтожены два этажа: опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Риге

Роман Захаров
04:02 31.12.2020
По данным латвийских экстренных служб, в результате инцидента пострадал один человек.
© Видео: aleksey_molodoy, twitter © Фото: aleksey_molodoy, twitter

В одном из квартирных жилых домов в рижском районе Агенскалнс произошел взрыв. Кадры с места ЧП уже появились в социальных сетях.

На записи видно, что с одной стороны трехэтажного здания полностью обрушился чердак, а также третий и второй этажи.

«Вероятно, под завалами находятся люди», - говорит оператор.

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии, в свою очередь, сообщает, что в результате инцидента пострадал один человек, эвакуировано пять. О находящихся под завалами людях официальной информации пока не поступало. Также нет данных о том, что могло стать причиной взрыва. 

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