Елизавета II утвердила соглашение о будущих отношениях Великобритании и ЕС

Королева Великобритании Елизавета II выдала королевскую санкцию законопроекту, который устанавливает будущие отношения Соединенного Королевства и Евросоюза. Об этом заявил спикер Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойл.

С одобрением королевы вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве Великобритании и ЕС, которое было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев переговоров. Соглашение будет определять отношения между Лондоном и Брюсселем до 1 января 2021 года.

В новогоднюю ночь заканчивается переходный период после Brexit – выхода Великобритании из Евросоюза, одобренного гражданами государства на референдуме в 2016 году. С этого страна покидает единый рынок и таможенный союз ЕС.

Ранее сделку по Brexit положительно оценили в МИД РФ, отметив, что «еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше».